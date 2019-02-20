الجزائر – دشنت الشركة الجزائرية الحكومية للمحروقات “سوناطراك” الأربعاء، منشأة غازية جنوب غربي البلاد، لإنتاج 4.5 مليارات متر مكعب سنويا، بشراكة مع “نيبتون إنرجي” فرع “إنجي” الفرنسية.

وأفاد بيان لـ”سوناطراك” تلقت الأناضول نسخة منه، أن المشروع يحمل اسم “توات غاز” بولاية أدرار جنوب غربي الجزائر، ودخل رسميا مرحلة الاستغلال اليوم.

وتضمن المشروع، حفر 18 بئرا غازية وإقامة مصنع لمعالجة الغاز، بطاقة يومية تقدر بـ14.3 مليون متر مكعب.

كما يتضمن شبكة لتجميع الغاز ونقله، ومسالك ومدرج لهبوط الطائرات وقاعدة سكنية، وخط أنابيب بطول 48 كم لربطه بالشبكة الوطنية الجزائرية لنقل الغاز.

وتسعى سوناطراك لزيادة إنتاجها من الغاز، لمواجهة ضغوط الطلب (الاستهلاك) المحلي المتزايد، وتلبية احتياجات شركائها خصوصا في دول الاتحاد الأوربي.

وأنتجت الجزائر 135 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عام 2018، صدرت منها 55 مليار متر مكعب نحو الخارج.

الأناضول