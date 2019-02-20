ليبيا – أكد مكتب النائب العام فى طرابلس لـ المرصد صدور أحكام قضائية اليوم الأربعاء بحق المجموعة المتورطة فيما عرف بقضية ” خلية حماس ” المعتقلة فى طرابلس منذ أكثر من سنة .

وقال المكتب فى إتصال هاتفي مع المرصد بأن الأحكام صدرت بالفعل على المتهمين مروان عبدالقادر الأشقر ونجله المدعو براء ومؤيد جمال عابد ونصيب محمد شبير وجميعهم من الجنسية الفلسطينة .

وأضاف بأن إيجازاً ومزيد من التفاصيل حول الأحكام ستصدر فى وقت لاحق من اليوم الأربعاء مع إعلان مدد الحكم بحق الأسماء المذكورة وأسماء أخرى مؤكداً بأن مدير مكتب التحقيقات الصديق الصور الذي تولى التحقيق فى القضية سيعلن عن ذلك .

وكشف مصدر قضائي لـ المرصد فى وقت سابق من اليوم بأن هناك ليبيين إثنين على الأقل من بين المذكورين فى القضية وبأن مذكرات جلب ستصدر بحقهم لأنهم لم يمتثلوا للقضاء لفرارهم خارج البلاد منذ فترة.

وأكد المصدر بأن الأحكام الصادرة على المجموعة الفلسطينية تتراوح بين أحكام بالسجن بـ 22 سنة إلى 17 سنة وذلك بتهمة تشكيل تنظيم أجنبي سري على الأراضي الليبية وحيازة السلاح والتآمر على أمن الدولة .

يشار إلى أن الصور كان قد أعلن نبأ القبض على الخلية منذ عام ونصف فى مؤتمر صحفي موسع وقد تحصلت المرصد على مستندات تتعلق بعملية الخلية وأنشطتها التي أعتقلت بسببها منذ ذلك الوقت قبل أن تصدر اليوم هذه الأحكام .

المرصد – خاص