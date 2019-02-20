البرازيل – كشفت دراسة حديثة عن أن عصير التوت البري المنخفض السعرات يمكن أن يخفف من آلام النساء المصابات بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

وبينت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة لوندرينا في البرازيل، أن النساء اللواتي شربن نصف ليتر من عصير التوت البري بشكل يومي على مدى 3 أشهر، كان لديهن مستويات أقل من الأجسام المضادة التي تهاجم الجهاز المناعي وتؤذي المفاصل.

كما أظهرت النساء اللواتي واظبن على شرب هذا العصير تراجعاً في تورم المفاصل والآلام المرافقة لها، وذلك نتيجة احتواء التوت البري على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد في منع ردود الفعل المناعية المسببة للآلام لدى الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي.

وقام الباحثون بفحص 41 امرأة مصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي الذي يؤثر بشكل رئيسي على اليدين والقدمين والرسغين وأكثر شيوعًا في الإناث، وجرى تتبعهن لمدة 90 يوماً. وفي حين أن 23 منهن شربن نصف لتر من عصير التوت البري كل يوم، تمسكت الباقيات وعددهن 18 بنظامهن الغذائي العادي.

وتظهر النتائج التي نشرت في دورية “نيوترشن” أن النساء اللواتي شربن عصير التوت البري بانتظام تحسنت لديهن أعراض المرض، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويقول مؤلفو الدراسة “أشارت الأبحاث الحالية إلى أن عصير التوت البري يقلل من نشاط المرض، وبالتالي له آثار مفيدة لمرضى التهاب المفاصل الروماتويدي، على الرغم من أن هناك حاجة لدراسات أكبر وأعمق للتأكد من هذا التأثير بشكل نهائي ولتوضيح الآليات التي يحدث بها”.