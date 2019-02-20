ليبيا – أعلنت كتيبة سبل السلام التابعة للمنطقة العسكرية الكفرة اليوم الاربعاء عثورها على العديد من الذخائر والأسلحة في صحراء الجنوب الغربي.

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كتيبة سبل السلام أوضحت بحسب مكتبها الاعلامي بأنه وخلال خروج الكتيبة في دورية لتعقب آثر مسلحي المعارضة التشادية عثرت على كمية كبيرة من الاسلحة والذخائر تركها المسلحون التشاديون خلفهم بعد مطاردتهم خلال هروبهم من ضربات الجيش الي دولة تشاد .

يشار إلى أن عدد من مقاتلي المعارضة التشادية قد اضطروا للهروب إلى دولة تشاد عقب العملية التي أطلقتها القيادة العامة لتحرير الجنوب الغربي من قبضة الميليشيات ومسلحي المعارضة التشادية والجماعات الارهابية.