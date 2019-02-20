كندا – أعلنت الشرطة الكندية، أمس الثلاثاء، أن 7 أطفال من عائلة سورية لاجئة لقوا حتفهم في حريق اندلع داخل منزلهم في مدينة هاليفاكس، جنوب شرقي البلاد.

وقالت الشرطة إن “جميع الضحايا أطفال صغار من عائلة واحدة، ونقل رجل وامرأة إلى المستشفى”.

وأفادت وسائل الإعلام كندية بأن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 4 أشهر و14 سنة، مشيرة إلى أن العائلة السورية قدمت إلى كندا قبل نحو عامين.

ونقل موقع CBC الكندي، عن دانيال بيرت، جارة العائلة السورية، قولها إنها سمعت صوت انفجار في منتصف الليل قبل أن تشاهد النيران تلتهم المنزل.

وتابعت: “سمعت انفجارا مدويا بينما كنت في سريري مع ابنتي.. وتلا ذلك صراخ امرأة، لذا قفزت من السرير ونظرت من النافذة وكل ما شاهدته هو ألسنة لهب تنبعث من الباب الخلفي إلى الشرفة”، مضيفة أنها أسرعت بالخروج من منزلها رفقة أبنائها واتصلت برقم الطوارئ 911.

وأشارت دانيال في تصريحاتها إلى أن كل شي حدث بسرعة البرق.

وتعليقا على الحادث المأساوي، كتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تغريدة على “تويتر” قال فيها: “قلبي مع الناجين من هذا الحريق الرهيب وأقاربهم.. الذين منوا بهذه الخسارة الفظيعة”.

وأضاف: “تختفي الكلمات عندما تنتهي حياة أطفال في هذا العمر، خاصة في ظروف كهذه”.

المصدر: وسائل إعلام كندية + تويتر