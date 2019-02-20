ليبيا – قال المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط أمس الثلاثاء إن المؤسسة ستعيد فتح حقل الشرارة النفطي بعد إجراء عملية تفتيش للتحقق من إستباب الأمن.

المتحدث قال في رسالة نصية وصلت إلى وكالة “رويترز” للأنباء إن المؤسسة الوطنية للنفط أرسلت فريق تفتيش لتقييم الوضع الأمني في حقل الشرارة والتحقق من أن كل الفصائل المسلحة غادرت الحقل قبل رفع حالة القوة القاهرة.

وذكر المتحدث أن فرض منطقة حظر طيران من قوات الجيش بقيادة المشير حفتر يعني أن هذا قد يستغرق بضعة أيام .

يشار إلى أن منطقة سبها العسكرية قد أعلنت رفع حظر الطيران المدني في كامل المنطقة الجنوبية بعد تلقيها تعليمات من القائد العام بالخصوص ، هذا وقد استلم آمر حرس المنشآت النفطية التابعة للقيادة العامة يوم الاثنين الماضي حقل الشرارة من غرفة عمليات الكرامة وطالب مؤسسة النفط برفع حالة القوة القاهرة بعد خروج المجموعة المسلحة التي كانت داخل الحقل وتأمينه.