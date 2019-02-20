موسكو – أشرف رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش، على توقيع 8 شركات روسية مذكرات نوايا مع المدير التنفيذي لمركز الصادرات الروسي أندري سلبنوف، للمشاركة في المنطقة الصناعية الروسية شرق بورسعيد.

وقال مميش خلال وجوده في موسكو، إن شركات أخرى مستعدة للمشاركة في المنطقة الصناعية الروسية، وافتتاح خطوط إنتاجية في مجالات الأدوية والأسمدة والمعدات البحرية والنفط والغاز وغيرها، وستبدأ هذه الشركات سواء التي وقعنا معها أو التي نحن بصدد توقيع اتفاقيات معها مرحلة، تنفيذ مشروعاتها مطلع عام 2020 في إطار المرحلة الأولى من مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر، حيث تمتد على مساحة 5.25 كيلومتر مربع، وباستثمارات تبلغ 6.9 مليار دولار، وستنفذ على ثلاث مراحل ولمدة 13 عاما.

وأضاف الفريق مميش، أن المنطقة الصناعية الروسية، تمثل منصة للصادرات الروسية وبوابة لدخول المنتجات الروسية لدول أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، اعتمادا على موقع المنطقة في شرق بورسعيد، واعتماداً على اتفاقيات التجارة الحرة الخاصة بمصر مع دول العالم المختلفة، وهي إضافة كبيرة للمنطقة الاقتصادية تساهم في رفع تصنيفها ضمن المناطق الاقتصادية حول العالم.

من جهة أخرى، غادر الفريق مميش والوفد المرافق له مدينة موسكو إلى سان بطرسبرغ، وسيزور شركة “سي إم إم”، ومصنع نيفي – ميتاللا.

المصدر: وكالات