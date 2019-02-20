ليبيا – تمكن أعضاء مكافحة المخدرات والموثرات العقلية اجدابيا أمس الثلاثاء من ضبط 100 الف قرص من نوع “ترامادول” في شاحنة قادمة من الجنوب ومتجهة إلى مدينة طبرق.

وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن أعضاء التحري والقبض رصدت معلومات حول الشاحنة المحملة بأقراص الترامادول ونصبت لها كمين عن طريق الإستيقاف في مدينة اجدابيا ليتم بعد ذلك ضبط الشاحنة.

وزارة الداخلية ثمنت المجهودات المبذولة من قبل أعضاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع إجدابيا من أجل محاربة هذه الآفة التي تفتك بالبلاد خدمةً للصالح العام.

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