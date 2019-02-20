دبي – أعلنت شركة “موانئ دبي” العالمية الإماراتية، استحواذها على مزود خدمات النقل واللوجستيات الأوروبي، مجموعة “بي أند أو فيريز” بقيمة 322 مليون جنيه استرليني (421 مليون دولار أمريكي).

وأضافت الشركة التابعة لمجموعة دبي العالمية، المملوكة لحكومة دبي، في بيان، الأربعاء، أن صفقة الاستحواذ ستحقق أرباحا تراكمية من السنة الأولى للدمج الكلي، وأنها تتماشى مع العائد الذي تهدف إلى تحقيقه.

وذكر البيان، أن الصفقة تخضع إلى شروط الإغلاق الاعتيادية، ومن المتوقع إتمامها في النصف الأول من العام الحالي.

و”بي أند أو فيريز” شركة لوجستيات متكاملة في أوروبا، تضم أعمالا في سوق نقل بضائع الدحرجة (رورو) بالعبّارات، ومزود حلول نقل وخدمات لوجستية أوروبية (بي أند أو فيري ماسترز).

وتقوم “بي أند أو فيريز” بتشغيل أسطول من 21 سفينة عبر 11 ميناء، وتناول أكثر من 2.5 مليون وحدة شحن سنويا ما يمثل حوالي 75 بالمئة من إيرادات المجموعة، في حين تقوم “بي أند أو فيري ماسترز” بتقديم حلول لسلسلة التوريد في 19 موقعا أوروبيا.

وموانئ دبي العالمية، أكبر مشغلي الموانئ في العالم، وتضم محفظة أعمالها أكثر من 78 محطة برية وبحرية في 40 بلدا عبر قارات العالم الست.

الأناضول