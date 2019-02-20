وقبل ذلك قالت الهيئة التشادية أن ” اشتباكات عنيفة اندلعت قبل قليل بين مليشيات الكرامة وثوار حماية الجنوب على بعد 5 كليو من مدينة مرزق الليبية وحسب المعلومات وقوع خسائر فادحة في صفوف مليشيات الكرامة ” .

يشار إلى أن القوات المسلحة الليبية كانت قد أطلقت اليوم الأربعاء حملة لإستعادة مرزق وسط إشتباكات عنيفة تدور منذ ساعات على مداخل المدينة الشمالية والشرقية تمكنت خلالها من تحقيق تقدم ملموس على الأرض فى إنتظار أن يوضح المتحدث باسمها تفاصيله فى مؤتمر صحفي سيعقده لاحقاً .

المرصد – خاص