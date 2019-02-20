ليبيا – إتهمت الهيئة التشادية للثورة الشعبية وهي أحد الفصائل السياسية التي تنضي تحتها فصائل المعارضة المسلحة ما وصفته بـ ” طيران حفتر ” بإستهداف المدنيين .
وعبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك قالت الهيئة ” طيران حفتر تشن غارات عشوائية في مرزق تستهدف المدنيين والعزل وسط هجوم بري “.
تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.
وأضافت : ” قوة حماية الجنوب التباوي تصد هجوم مليشيات الكرامة على مدينة مرزق والاشتباكات مستمرة في ضواحي المدينة ولم تدخل القوة المهاجمة المدينة كما يشاع في صفحات الموالية لمليشيات حفتر العنصرية ” .
وقبل ذلك قالت الهيئة التشادية أن ” اشتباكات عنيفة اندلعت قبل قليل بين مليشيات الكرامة وثوار حماية الجنوب على بعد 5 كليو من مدينة مرزق الليبية وحسب المعلومات وقوع خسائر فادحة في صفوف مليشيات الكرامة ” .
يشار إلى أن القوات المسلحة الليبية كانت قد أطلقت اليوم الأربعاء حملة لإستعادة مرزق وسط إشتباكات عنيفة تدور منذ ساعات على مداخل المدينة الشمالية والشرقية تمكنت خلالها من تحقيق تقدم ملموس على الأرض فى إنتظار أن يوضح المتحدث باسمها تفاصيله فى مؤتمر صحفي سيعقده لاحقاً .
المرصد – خاص