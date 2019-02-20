ليبيا – أكد وزير الخارجية الايطالي إينزو ميلانيزي أن حكومة بلاده تلقت مؤشرات تفيد بأن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر على الاستعداد للحوار ،مشيراً إلى أن الكثير يعتمد على تطورات تنفيذ خطة المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة لتجاوز الازمة في ليبيا.

موافيرو قال في تصريحات خاصة لوكالة “آكي”الإيطالية أمس الثلاثاء :”نحن نعتزم التحدث مع جميع المحاورينفي المشهد الليبي المجزأ للغاية”،منوها بأن سفير بلاده التقى ممثلين عن حكومة الوفاق وسيلتقي بأخرين.

ورأى موافيرو :”أن استقرار ليبيا مقدمة أساسية لإجراء انتخابات يتعرف بها المجتمع الدولي في الوقت الحالي نرى إشارات تجاوب من جانب الفرقاء الليبيين”.

يُشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ناقش أمس الثلاثاء مع السفير الإيطالي لدى ليبيا بوتشينو غريمالدي أبرز الأمور المتعلقة بتطورات الأحداث في ليبيا والتعاون بين ليبيا وإيطاليا في العديد من الملفات.