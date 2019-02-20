إسرائيل – ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة كان مقررا أن يقوم بها يوم غدا الخميس إلى موسكو، يعقد فيها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفق صحيفة “جيروزاليم بوست”.

وذكرت وكالة “إنترفاكس” الروسية، نقلا عن الصحيفة الإسرائيلية أن “رئيس الحكومة اتخذ هذا القرار بسبب الوضع السياسي الداخلي في البلاد”.

وكان الكرملين قد أعلن مؤخرا أن المحادثات بين بوتين ونتنياهو ستجرى في 21 فبراير، فيما قال نتنياهو إن زيارته تأتي “استكمالا لمحادثات” أجراها مع بوتين في باريس قبل 3 أشهر.

وأعلن الكرملين في يناير الماضي، أن الرئيس بوتين أجرى محادثات مع نتنياهو في باريس، مشيرا حينها إلى أن اللقاء كان الأول بعد حادث الطائرة الروسية “إيل-20” قبالة السواحل السورية.

المصدر: “إنترفاكس”