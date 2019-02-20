يفكوروف: بوتين أكد لواشنطن والناتو أننا قوة لا يستهان بها

يفكوروف: بوتين أكد لواشنطن والناتو أننا قوة لا يستهان بها

روسيا – اعتبر يونس بك يفكوروف رئيس جمهورية إنغوشيا الروسية إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن تطوير الأسلحة، رسالة تجعل واشنطن والناتو يدركان حقيقة أن روسيا قوة لا يستهان بها.

وأضاف يفكوروف بحديث لـRT أن الرئيس بوتين ركز في كلمته للجمعية الفدرالية اليوم الأربعاء على التطور في مجالات الدفاع الروسية والأسلحة وأن روسيا بطبيعة الحال تدرس دائما تطوير قدراتها الدفاعية، وتأخذ بالاعتبار حلفاءها الذين تدافع عنهم.

وتابع أن الرئيس بوتين ركز في خطابه أيضا على الوضع الداخلي، وتنفيذ المشاريع الوطنية الروسية خلال 6 أعوام.

وأوضح يفكورف أن العقوبات سواء الأمريكية أو الأوروبية لن تنعكس على تطبيق المشاريع الوطنية الروسية، بل على العكس من ذلك، فهي أضرت بالشركات الأوروبية الكبرى.

المصدر: RT