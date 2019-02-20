دبي – أعلنت شركة “فلاي دبي”، الأربعاء، إنها سجلت صافي خسائر بلغت قيمتها 159.8 مليون درهم (43.54 مليون دولار) في 2018.

كانت الشركة المملوكة لحكومة دبي، قد سجلت صافي أرباح بلغت قيمتها 10 ملايين دولار في 2017.

وأضافت الشركة في بيان لها، أنها تأثرت خلال 2018 بشكل كبير، بسبب ارتفاع تكاليف الوقود وارتفاع أسعار الفائدة وتحركات أسعار صرف العملات غير المواتية.

وبلغت تكاليف الوقود 29.8 بالمئة من إجمالي تكاليف التشغيل السنوية لشركة فلاي دبي خلال 2018، مقارنة مع 25 بالمئة العام الماضي.

وأثر ارتفاع تكاليف الوقود على الأداء، “وهذا ينعكس بالزيادة النسبية في إجمالي تكاليف التشغيل مقارنة بزيادة القدرة”؛ بحسب الشركة.

وفلاي دبي، تعمل بنظام الطيران منخفض التكلفة، أنشأتها حكومة الإمارة في 19 مارس / آذار 2008، ويقع مقرها الرئيسي في إمارة دبي، وتتخذ من مبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي مركزاً لعملياتها.