إسبانيا – قطع أتلتيكو مدريد شوطا كبيرا نحو دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه على ضيفه يوفنتوس (2-0)، في مباراة الذهاب التي جرت بينهما الأربعاء.

وأحرز هدفي أتلتيكو مدريد كل من ثنائي الدفاع الأوروغوياني، خوسي ماريا خيمينيز، ودييغو غودين، في الدقيقتين (78، و83) على الترتيب، من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، في العاصمة مدريد.

وصعب فريق يوفنتوس بذلك من مهمته في بلوغ دور الستة عشر للتشامبيونز ليغ، على الرغم من أن مباراة الإياب ستقام على أرضه وبين جماهيره، يوم الثلاثاء 12 مارس المقبل، على ملعب “أليانز ستاديوم” في مدينة تورينو، وذلك لأنه سيكون بحاجة إلى الفوز بنتيجة أفضل من نتيجة أتلتيكو مدريد، أي بفارق ثلاثة أهداف، أو التقدم بهدفين في الوقتين الأصلي والإضافي، واللجوء إلى ركلات الترجيح.

المصدر: RT