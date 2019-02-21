وقال دل بييرو، إن جمهور أتليتيكو مدريد معروف بحماسه، مشيرا إلى أن رونالدو سجل 21 هدفا ضد أتليتيكو.

وأوضح: “لقد سجل 21 هدفا ضد أتليتكو مدريد في مسيرته، ستكون مباراة كبيرة بالنسبة له وللمشجعين أيضا. أنا متأكد بأنه سيحظى بترحيب مثير للاهتمام من مشجعي أتليتكو مدريد. ستكون معركة بينه وبين هذا الحشد المتحمس”.

وأضاف: “يوفنتوس لائق. النادي قريب جدا من المدير، وهناك ثقة متبادلة وهذا جيد لكلا الجانبين. هذه لحظات مهمة، فهناك العديد من الأشياء التي يحتاج المدير إلى التفكير فيها. لقد أثبت أليغري أنه جيد جدا عندما يتعلق الأمر بالإفراج عن الضغط “، وفقا لصحيفة “آس” الإسبانية.

وأثنى نجم اليوفي السابق على ما يقدمه رونالدو، لافتا إلى أن أي فريق يمتلك هذا اللاعب لا ينبغي عليه أن يفكر في أي شيء آخر.

وقال خلال حديثه للصحيفة الإسبانية عن بيع ريال مدريد لـ”الدون”، إن “أي فريق يمتلك كريستيانو رونالدو لا يجب أن يسمح له بالرحيل. وأي شخص في مدريد لا يجب عليه البحث عن أي شيء آخر”.

وأضاف: “لم أتخيل أبدا كل ما حدث، أكرر مرة أخرى أن مثل هذا اللاعب لا ينبغي أن يباع، ولكن هناك دوافع أخرى تفرضها بعض الأمور الخارجية”.