أسهم أوروبا تستقر عند أعلى مستوى في 4 أشهر

أسهم أوروبا تستقر عند أعلى مستوى في 4 أشهر

بروكسل – ساعد التفاؤل بشأن تقدم المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأسهم الأوروبية على الاستقرار قرب أعلى مستوى لها في أربعة أشهر يوم الخميس على الرغم من أن نتائج بعض أعمال الشركات التي جاءت متواضعة شكلت ضغوطا على الأسواق.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول الساعة 0830 بتوقيت جرينتش في حين ارتفع المؤشر داكس الألماني شديد التأثر بالتجارة بنسبة 0.3 بالمئة وزاد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1 بالمئة.

وقال تقرير لرويترز إن واشنطن وبكين بدأتا في رسم الخطوط العريضة لالتزاماتهما المبدئية حيال أبرز المشكلات في نزاعهما التجاري وذلك في أفضل تقدم حتى الآن نحو إنهاء الحرب التجارية المستمرة منذ نحو سبعة أشهر.

وتراجعت أسهم سنتريكا 11 بالمئة في أكبر هبوط على ستوكس 600 بعد أن حذرت الشركة من أن فرض سقف وطني على فواتير الطاقة سيؤثر سلبا على نتائجها للعام 2019.

وارتفعت أسهم باركليز أربعة بالمئة رغم إعلان البنك تحقيق أرباح عائدة للمساهمين أقل من المتوقع بينما حقق تقدما في قطاع الأنشطة المصرفية الاستثمارية الذي يواجه ضغوطا إذ زادت أرباح العام بأكمله مع ارتفاع دخل وحدة تداول الأسهم التابعة للبنك 25 بالمئة.

وانخفض سهم بي.ايه.إي سيستمز 5.9 بالمئة. وقالت أكبر شركة للصناعات العسكرية في بريطانيا إن خطوات تقوم بها ألمانيا لوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية قد تؤثر سلبا على اتفاقات كبيرة لها مع المملكة.

رويترز