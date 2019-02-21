اتصال هاتفي بين بوتين ونتنياهو قبل زيارة الأخير إلى موسكو

اتصال هاتفي بين بوتين ونتنياهو قبل زيارة الأخير إلى موسكو

موسكو – أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو تحدثا هاتفيا اليوم الخميس، مشيرا إلى أن الأخير سيزور موسكو قريبا.

وقال الكرملين في بيان: “بمبادرة من الجانب الإسرائيلي، جرت مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو”، مضيفا أنه جرى تبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة والأجندة الدولية والثنائية.

وهنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، الرئيس الروسي بعيد “حماة الوطن”، الذي تحتفل به روسيا في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

هذا وأرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي زيارته إلى روسيا، حيث كان من المقرر أن يصل إلى موسكو اليوم الخميس.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أمس الأربعاء إن إرجاء نتنياهو زيارته إلى موسكو، جاء بسبب انشغاله بالتحضيرات للانتخابات المزمعة في إسرائيل في أبريل المقبل.

وأضاف بوغدانوف للصحفيين أن الإسرائيليين “أعلمونا أن ظروفا قاهرة طرأت، تتعلق بالتحضيرات للعملية الانتخابية، وأن رئيس الوزراء يجب أن يكون في هذه الأيام في البلاد لتقرير مسائل مهمة مرتبطة بالعملية الانتخابية”.

المصدر: سبوتنيك