الولايات المتحدة – بعد أن بلغ الدين القومي الأمريكي أكثر من 22 تريليون دولار، قدم بعض الأشخاص اقتراحات للتخفيض من الدين أبرزها كان بيع ولاية مانتانا إلى كندا بقيمة تريليون دولار.

وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أن مواطنا أمريكيا يدعى يان هاموند، اقترح بيع ولاية مانتانا، إلى كندا لتقليص الدين الأمريكي.

وقالت الصحيفة، إن المواطن الأمريكي قال إنه لا جدوى من ولاية مانتانا، وإن ثمنها سيساعد في تخفيض نسبة الديون التي بلغت 104.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.

وقد أثار هذا الاقتراح الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وتناقلته وسائل إعلام قلق السلطات في ولاية مانتانا، وشرعت في العمل على قانون يمنع البيع أو التفريط في الولاية.

المصدر: وكالات