ليبيا – علّق رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا على تصريح مدير المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير بخصوص منحة أرباب الأسر المتوقفة حتى تنظّف منظومة الرقم الوطني من التزوير.

الآغا قال في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” :”ذكرني هذا المشهد في بداية عام 2015 عندما ظهر فيديو لحاوية فارغة ضُبطت في أحد المواني التي خلقت لها بلبة إعلامية كبيرة ومن بعدها تحمس حارس الكنز وخلق لجاناً عليا وفرعية ووصل بنا سعر الدولار إلى 10 دينار ولم تتوقف هذه الحاويات بل زادت بشكل مخيف” .

وأضاف أن الكبير لم يذكر حجم أو نسبة الأرقام الوطنية المزورة حتى يرفع شعار الخطر وإذا افترض وجودها فما هو الضرر الاقتصادي خصوصا أن المواطن يدفع ثمنها فهي ليست سلعة تقدم مجاناً أو مدعومة فلا مبرر لتوقف هذا الحق على المواطن.

وأشار إلى أن الاعتمادات والمستندات التي مررها الكبير لـ”العصابات والميليشيات” طيلة السنوات الماضية لم يستفد منها المواطن بل أسهمت في زيادة معاناته.

كما خاطب الكبير قائلاً:” إن حجم تلك الإعتمادات والمستندات لايقارن بمخاوفك حول تزوير الأرقام الوطنية ياصديق الكبير إذا كنت حريص على عدم إهدار العملة الأجنبية فقم بإيقاف ما تمرره حالياً عبر موافقات مؤرخة بتواريخ سابقة لبدء الاصلاحات وبسعر 1.4 للدولار التي اربكت المشهد الاقتصادي وكانت سبباً لعزوف التجار عن فتح الاعتمادات”.

ويرى أنه إذا كان الكبير حريص يجب توفير العملة نقداً ومنع هدر العملة التي بالبطاقات من خلال العمولات التي تتقاضها المصارف الأجنبية نتيجة استخدام ماكينات السحب التي تجاوزت ‎%‎5 وبلغة الأرقام خمسون مليون دولار عن كل مليار دولار .

ووصف الآغا الصديق الكبير بـ”الفاشل”،مضيفاً :”نبارك لك على وضع مصرف ليبيا المركزي في القائمة السوداء لغسيل الأموال من قبل الاتحاد الاوروبي بسبب سياساتك والإجراءات الاحترازية التي تتخذ من طرفك.

كما لفت إلى استمرار صمت مكتب النائب العام والأجهزة القضائية على الرغم من وجود أحكام قضائية صادرة من محاكم في طرابلس بعدم شرعية وجوده في هذا المنصب الذي أسهم في استمراره بالانفراد بالتصرف في أموال الشعب الليبي والعبث بمصير الوطن.