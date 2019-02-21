مصر – أنجز نادي الأهلي مهمته أمام ضيفه الداخلية، بفوزه عليه (3-1)، في المباراة التي جمعتهما، امس وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأحرز ثلاثية المارد الأحمر، كل من، محمد هاني، وجونيور أجاي، وجيرالدو، في الدقائق (20، 38، 90) على الترتيب. بينما سجل اللاعب أحمد أوكا هدف الضيوف الوحيد من ضربة جزاء، في الدقيقة 73، من زمن اللقاء، الذي أقيم على استاد “بترو سبورت” بالقاهرة.

وواصل الأهلي، حامل اللقب، سلسلة انتصاراته التي بلغت سبعة على التوالي، ليرفع رصيده إلى 45 نقطة (من 20 مباراة)، ويذلل الفارق إلى 7 نقاط بينه وبين المتصدر الزمالك، الذي لعب 21 مباراة.

في المقابل، يشغل الداخلية المركز الرابع عشر، حتى الآن، على سلم ترتيب الدوري، برصيد 22 نقطة.

المصدر: “facebook/OnSportEgypt”