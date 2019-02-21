إيران – تنطلق مناورات “الولایة 97” البحریة يوم الجمعة لثلاثة أيام بمشاركة كبار قادة القوة البحریة، في منطقة تبلغ مساحتها ملیوني كیلومتر مربع، من مضیق هرمز إلى مدار 10 درجات بالمحیط الهندي.

وقال قائد القوة البحریة، حسین خانزادي، فی تصریح للصحفیین، إن “المناورات البحریة تجري على عدة مراحل، مثل استعراض القوات البحریة، وانتشار القطع البحریة، والعملیات برا وبحرا، وأن جزءا منها مكرس للعملیات التي تجري لصد العدو برا وبحرا”.

وأوضح القائد أن أحد أهداف هذه المناورة البحریة، التدریب على الخطط البحریة وتقییم الأسلحة والمعدات وتدریب الكوادر البشریة.

وأضاف خانزادي، أن القطع البحریة والمروحیات ستشارك في الاستعراض العسكري، وتستخدم بعض المعدات في إطار التدریب، كما یستخدم جزء آخر من المعدات العسكریة البحریة لأول مرة، كما ستطلق ولأول مرة صواریخ من الغواصة تحت الماء.

وأشار خانزادي إلى استخدام الطائرات المسيرة عن بعد للاستطلاع والمراقبة، كما سيجري التمرین على الحرب الإلكترونیة في هذه المناورات.

المصدر: “إرنا”