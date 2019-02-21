ليبيا – بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد عبد القادر سير عمل مشاريع الهيئة.

الثني ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة المشاريع المتعثر تنفيذها من قبل الهيئة بالإضافة إلى مشروع صيانة جسري وادي الكوف وجسر الباكور.

وأصدر الثني تعليماته بضرورة إجراء دراسة كاملة من قبل الهيئة خلال عشرة أيام وتقديمها حتى يتم البدء الفعلي في صيانة الجسور وسحب المشاريع من أية شركة غير قادرة على التنفيذ والتعاقد مع شركات ذات كفاءة عالية.

اللقاء تطرق إلى بعض المشاريع في المنطقة الوسطى و من أهمها طريق اجدابيا – الواحات و بحث العراقيل التي تواجه سير العمل بالمشروع وكيفية وضع حل جذري لضمان سير عمل المشروع على الوجه الأمثل.

هذا وضم الإجتماع كل من رئيس مصلحة الطرق والجسور وبعض الشركات الرائدة في تنفيذ مشاريع المواصلات إضافة إلى مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء رضا الفريطيس.

