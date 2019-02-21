السعودية – هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، بمناسبة تشكيل الحكومة أواخر يناير/كانون ثاني الماضي.

جاء ذلك في برقيتي تهنئة أرسلهما الملك سلمان وولي عهده إلى الحريري، الخميس، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للأخير.

ووفق البيان، فإن ملك السعودية تمنى للحريري “التوفيق والنجاح في مهامه لما فيه خير وازدهار لبنان وتقدمه”.

وأعلن الحريري في 31 الشهر الماضي تشكيل الحكومة من 30 وزيرا يمثلون معظم القوى السياسية اللبنانية، بينهم “حزب الله”، ونالت الثقة بأغلبية 111 نائبا من أصل 128.

وقبل نحو أسبوع رفعت السعودية، تحذيرها لمواطنيها من السفر إلى لبنان، بناء على “تطمينات” من الحكومة اللبنانية، و”انتفاء المسببات الأمنية”.

وكانت السعودية والإمارت والبحرين، حذرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، رعاياهم من السفر إلى لبنان، عقب إعلان الحريري من السعودية استقالته من حكومة السابقة، قبل أن يتراجع عنها.

وتدعم السعودية قوى سياسية لبنانية، بقيادة تيار “المستقبل” بزعامة الحريري، في مواجهة قوى لبنانية أخرى، يقودها “حزب الله”، وتحظى بدعم إيران.

وكالات