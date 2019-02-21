العراق – أفادت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، الأربعاء، إن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخامالبصرة الخفيف إلى آسيا في شهر آذار.

وذكرت “رويترز” نقلا عن “سومو” أن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى آسيا في آذار بمقدار 0.30 دولار مقارنة مع الشهر السابق.

وأضافت “سومو”، أنه تحدد أيضاً سعر بيع خام البصرة الثقيل لآسيا في الشهر ذاته عند متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي منقوصا منه 2.70 دولار للبرميل.

وأوضحت أن سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى أسواق أميركا الشمالية والجنوبية في آذار فتحدد عند 1.35 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت، وهو ما يزيد على الشهر السابق، بينما ظل سعر بيع خام كركوك للولايات المتحدة دون تغيير عند 0.05 دولار فوق أرجوس.

وبالنسبة ل‍أوروبا، ارتفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في آذار 0.55 دولار للبرميل ليصل إلى سعر برنت المؤرخ منقوصا منه 2.65 دولار للبرميل، بينما زاد سعر خام كركوك لذات الشهر إلى دولارين دون برنت.

يذكر أن العراق يبيع نفطه لآسيا حوالي 67% ، فيما يبيع 20% لأوروبا و13 % لأميركا.

وكالات