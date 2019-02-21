العراق – أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الخميس، عن تفكيكه مجموعة كبيرة لتمويل تنظيم داعش الإرهابي متشعبة ومتفرعة في دول متفرقة من العالم.

وقال جهاز المخابرات في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنه تم “تفكيك أكبر مجموعة تمويل لداعش في تاريخ العراق”.

وأوضح أن “المجموعة متشعبة ومتفرعة في دول متفرقة من العالم”، دون ذكر تفاصيل.

وكشف جهاز المخابرات أن هذه المجموعة تعتمد بتمويلها على مكاتب ومحال متنوعة وباسلوبٍ معقد لغرض التمويه والتشويش على متابعة حركة أموالها.

وزاد نشاط التنظيم الإرهابي مؤخرًا في المناطق الحدودية مع سوريا بعد ورود أنباء عن فرار المئات من عناصر التنظيم من سوريا إلى الأراضي العراقية، كما ازدادت عمليات التنظيم في محافظات ديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.‎

وكالات