الولايات المتحدة – قامت شركة كوالكوم اليوم بالكشف عن مودمها الثاني المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، وهذا المودم الجديد يُدعى Snapdragon X55. هذا المودم الجديد من شركة كوالكوم يدعم سرعة إتصال تصل إلى 7 جيجابت في الثانية، ولكن الأهم من ذلك أنه يدعم شبكات الجيل الرابع 4G LTE بالإضافة إلى الشبكات القديمة مثل شبكات الجيل الثاني وشبكات الجيل الثالث.

المودم Snapdragon X55 الأحدث من شركة كوالكوم يدعم جميع ترددات شبكات الجيل الخامس 5G، بما في ذلك mmWave و 6GHz الفرعية. وعلاوة على ذلك، فهو يعمل على كل من شبكات TDD و FDD حتى يكون من الممكن إستخدامه في الأجهزة التابعة للشركات الغربية والأجهزة التابعة للشركات الصينية.

على شبكة mmWave، يمكن للمودم أن يرفع معدل نقل البيانات إلى 8000MHz مع الهوائي 2×2 MIMO للحصول على سرعة تحميل تصل إلى 7 جيجابت في الثانية وسرعة رفع تصل إلى 3 جيجابت في الثانية. وفي شبكة 6GHz الفرعية يقوم المودم بنقل البيانات بمعدل 100MHz مع الهوائي 4×4 MIMO. وبالنسبة لمن يتساءل عن الفرق بين شبكة mmWave و شبكة 6GHz الفرعية، فليكن في علمه أن شبكة mmWave توفر نطاقًا عالي التردد في المناطق الحضرية المزدحمة، ولكن مع تغطية محدودة. أما بخصوص شبكة 6GHz الفرعية، فهي تقدم ميزات مختلفة، فهي توفر تغطية أفضل وسرعة أبطأ، على الرغم من أنها لا تزال أسرع من LTE.

المودم Snapdragon X55 الجديد من شركة كوالكوم هو أسرع حتى على شبكات 4G LTE القديمة، فهو يعد بسرعة تحميل على هذه الشبكة تصل إلى 2.5 جيجابت في الثانية وسرعة رفع تصل إلى 0.3 جيجابت في الثانية. ولكن عندما يتعلق الأمر بالمستقبل، فهو سيدعم وضع Stand Alone في الوقت الذي تصبح فيه شبكات الجيل الخامس 5G هي الوحيدة المتوفرة.

لاحظ أنه من خلال دعم شبكات الجيل الثاني وشبكات الجيل الثالث، فإن شركة كوالكوم تعني كلا من إصدارات GSM و CDMA، وبالتالي الترددات مثل EDGE و EV-DO وغيرها من الترددات الأخرى هي مدعومة بالكامل من قبل هذا المودم. في الأساس، يمكن لهذا المودم أن يعمل على أي شبكة خلوية.

ميزة أنه يدعم الشبكات القديمة تجعل بمقدور الشركات إستخدام المودم Snapdragon X55 مع المعالجات غير المزودة بالمودمات. وبالنسبة للأجهزة التي تستخدم المودم Snapdragon X50، فهي تتطلب أن يدعم المودم المرفق مع المعالج شبكات الجيل الرابع 4G LTE، وفي هذه الحالة هناك معالج واحد فقط يمكن إستخدامه مع المودم Qualcomm X50، وهو المعالج Snapdragon 855.

على أي حال، نتوقع أن نرى أولى الأجهزة المزودة بالمودم Qualcomm Snapdragon X55 في أواخر هذا العام.