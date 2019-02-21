وأفادت مصادر محلية بسقوط قتلى وجرحى خلال مواجهات بين قبائل بني مفتاح ومليشيات الحوثيالموالية لإيران، إثر محاولة المتمردين تجنيد أبناء القبيلة بالقوة، وهو ما رفضته الأخيرة.

وأوضحت المصادر أن المليشيات الحوثية حاولت تجنيد أحد أبناء القبيلة بالقوة في صفوفها. وبعد رفض أبناء القبيلة، قامت الميليشيات الانقلابية بقتله، لتندلع اشتباكات قتل فيها ثلاثة من الحوثيين.

وفيما دفع المتمردون بعناصرهم إلى المنطقة، أعلنت قبائل أخرى وقوفها إلى جانب أبناء بني مفتاح، ورفضهم لسلوك المتمردين الذين يحاولون تجنيد أبناء المنطقة بالقوة، خاصة بعد أن خسرت مناطق إب، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الكثير من أبنائها على أيدي هذه الميليشيات.