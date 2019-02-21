وأصدر نادي بيراميدز بيانا رسميا، عبر صفحته على “فيسبوك” حذر فيه من إجراء أية تعديلات على جدول مسابقة الدوري العام.

وذكر البيان: “في ضوء التعديلات الأخيرة التي أجرتها لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على جداول مسابقتي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، والذي أبدى نادي بيراميدز ترحيبه بها لما تكفله من تكافؤ للفرص، يؤكد نادي بيراميدز على احترامه للاتحاد المصري لكرة القدم بكافة لجانه”.

وتابع: “ويعلن (النادي) رفضه القاطع إجراء أي تعديلات جديدة إرضاء لأى أطراف أخرى، مؤكدا على سعيه الدائم لكل ما يحقق العدالة لكل الأندية والتي يفترض أن نعتبرها جميعًا كمنظومة رياضية أولوية تفوق حفظ ماء وجه أي فرد”.

ويأتي موقف بيراميدز، قبل إعلان الأهلي موقفه الرسمي بشأن التعديلات، خلال اجتماعه، الخميس، للرد على قرارات لجنة المسابقات بشأن استبدال مباراة الأهلي وبيراميدز في مسابقة الدوري إلى مسابقة الكأس يوم 28 فبراير.

وكان اتحاد كرة القدم قد قرر إقامة مواجهة الأهلي مع بيراميدز يوم 28 فبراير في كأس مصر بدلا من إقامتها في الدوري، وأعلن الأهلي في بيان سابق أنه يرفض الاستبدال ولا يمانع في أن يتم تأجيل المباراة بناء على رغبة الطرف الآخر.

واشتعل الصراع على قمة الدوري المصري مع نهاية منافسات الجولة الـ 23 للبطولة، التي شهدت مفاجئتين من العيار الثقيل قد تؤثران على مستقبل البطولة.

وشهدت الجولة الـ23 خسارة فريق بيراميدز على يد الجونة (1-2)، وتعثر الزمالك بالتعادل أمام طلائع الجيش (2-2)، مع استمرار انتصارات الأهلي وفوزه على الداخلية (3-1).

وتعود أصداء الأزمة إلى بداية شهر فبراير حينما هدد بيراميدز باللجوء للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم في حال عدم إنهاء جميع مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز لكل الفرق، والإعلان عن موعد مباريات دور الـ16 من الكأس.

بعدها أعلن الزمالك تضامنه مع مطالب بيراميدز برفضه خوض أي مباريات في الدوري قبل استكمال الأهلي لمبارياته المؤجلة، فيما رد الأهلي بحرصه علي إنجاح مسابقة الدوري برغم ضغط مؤجلاته، حتي بات أكثر فريق يلعب مباريات محلية في غضون أيام قليلة، متمسكا بجدول الدوري المعلن مسبقا من قبل اتحاد الكرة المصري.