الجزائر – تحطمت طائرة مروحية عسكرية وقتل عسكريان، هما من طاقمها، في منطقة الرشايقة بولاية تيارت غربي الجزائر.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن مصادر محلية أن “الطائرة سقطت داخل محمية نباتية غير آهلة بالسكان، في منطقة تدعى الرشة.

وانتقلت فورا وحدة من الدفاع المدني إلى مكان الحادث لإطفاء الحريق الذي شب في بقايا المروحية وانتشال الضحايا​​​.

وأكدت نفس المصادر أنه “تم نقل جثتين إلى المستشفى، ولا يعرف ما إذا كانت هناك جثة عسكري ثالث”.

ولم تعلن وزارة الدفاع الجزائرية حتى الآن عن تفاصيل الحادث وملابساته، وانتقل مسؤول عسكري رفيع إلى موقع الحادث لاستطلاع الأوضاع ومباشرة التحقيقات في الحادث .

وسجلت في الجزائر خلال السنوات الأخيرة سلسلة من حوادث لطائرات، كان أكبرها حادث تحطم طائرة نقل عسكرية من نوع “هيركيل” في أبريل عام 2018، في مطار بوفاريك قرب العاصمة الجزائرية، قضى خلاله 257 شخصا، أغلبهم عسكريون وعائلات عسكريين كانوا بصدد الوصول إلى منطقة تندوف جنوبي الجزائر.

المصدر: سبوتنيك