ليبيا – كشفت تحاليل وتحقيقات مالية أجرتها لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي عن تواجد شبكة دولية مختصة في غسيل وتهريب الأموال في تونس.

موقع حقائق أون لاين أوضح أن شبكة تهريب الأموال في تونس يترأسها شخص يحمل الجنسية الاسرائيلية بمعية امرأة أوروبية زعما أنهما يشرفان على تسيير جمعية خيرية دولية تختص في الكشف عن المتفجرات بليبيا.

وتحصل موقع حقائق أون لاين على معطيات رسمية من البنك المركزي تفيد بمباشرة لجنة التحاليل المالية بعد تلقيها تصريحات بالشبهة إجراء تحاليل مالية في حسابات بنكية بفرع بنكي متواجد بالجنوب التونسي تلقى تحويلات مالية من الخارج تقدر بـ1300 مليون دولار في ظرف 6 أشهر.

وأشار التصريح إلى أن الشبهة الذي تلقته لجنة التحاليل المالية من الفرع البنكي تشير إلى أن امرأة أوروبية وتسمى “EMI “قامت بفتح حساب بفرع بنكي كائن بالجنوب التونسي وإدعت كونه مخصص لجمعية خيرية دولية تختص في الكشف عن المتفجرات في الأراضي الليبية.

وقدم الفرع البنكي الكائن بالجنوب التونسي تصريحا بالشبهة للجنة التحاليل المالية بعد ملاحظة أن المرأة انتفعت بتحويلات بنكية من الخارج متبوعة بسحوبات نقدية فورية وبعد تكرر العملية بصفة متتالية مع وجود ضبابية حول وجهة هذه الأموال وفق ما تحصلت عليه حقائق أون لاين من معطيات رسمية.

وورد في التصريح أن هذه المرأة تقيم في تونس وتستقبل تحويلات بنكية بالدولار من الخارج في حساب بنكي بفرع بنكي بالجنوب التونسي وتسحبها مباشرة بدعوى كونها تستغلها في إطار عمل جمعياتي في ليبيا للكشف عن المتفجرات.

وأضاف الموقع أن لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي قام باجراء تحليل تكتيكي لهذه التحويلات البنكية وانتهت الى أن المرأة لها حساب بالدولارفي الفرع البنكي المذكور وافتتحت حسابا بنكيا ثانيا بعد 6 أشهر من افتتاح الحساب البنكي الأول.

وأشار موقع حقائق أون لاين إلى أن التحاليل المالية أثبتت أن التحويلات المالية متأتية من جمعية متواجدة بشمال أوروبا وتزعم كونها تنشط في إطار العمل الخيري وتشرف على أعمال إنسانية وأعمال إغاثة.

وتحرّى البنك المركزي التونسي في نشاط الجمعية ومصادر تمويلها وأسباب تحويلها هذه المبالغ المالية للمرأة التي افتتحت حسابين بنكيين في فرع بنكي بتونس ومبررات سحب الأموال ووجهتها من خلال إجراء عمليات تحرّ مالي فاتضح أن هذه الجمعية دولية غير حكومية وتتحصل على رخصة نشاط خيري يتبنى مبادئ انسانية في اطار توجه فكري ديني ومتواجدة في أوروبا وتتأتى مصادر تمويلها من التبرعات دون أن يتم التوصل الى وجهة الأموال التي يتم سحبها من الحسابات البنكية.

ولفت الموقع إلى أن المرأة استظهرت بكونها تمتلك ترخيصا كمسؤولة عن برامج جمعياتية في ليبيا وتدير مشاريع في تونس وتعمل على مساعدة منظمات المجتمع المدني.

وأثبتت منهجية التحليل المالي كون المرأة لم تسافر الى ليبيا رغم أنها تدعي أنها تقوم بنشاط جمعياتي للكشف عن متفجرات في الأراضي الليبية كما تبين عدم وجود أي مكتب للجمعية لا في تونس ولا في ليبيا وبعد سحبها للأموال المتأتية من الخارج من الحسابات البنكية قامت المرأة الأوروبية المسماة “EMI “باسناد توكيل لفائدة سائقها الخاص للتصرففي الحسابين البنكيين قبل أن تسافر الى دولة أوروبية أخرى مرفوقة بالأموال التي سحبتها من الحسابين البنكيين فور تلقيها من الخارج.

واتضح أن هذا السائق من مواليد الستينات ويحمل جنسية دولة أخرى ومدرج في أحد المواقع الاجتماعية وتم غلقه بعد أن تبين أنه تم استغلاله في إرسال رسائل الكترونية خبيثة ومن خلال التحري في هذا الموقع الاجتماعي اتضح أن هذا الشخص يحمل الجنسية الاسرائيلية وأنه سافر سنة 2011 الى دولة عربية تشهد اضطرابات أمنية بدعوى السياحة.

كما أثبتت التحقيقات أن هذا الشخص الإسرائيلي هو الشخص الرئيسي الذي يدير الجمعية المشبوهة التي قامت بتحويل أموال بالعملة الأجنبيةالى فرع بنكي تونسي EMI تغادر تونس خلسةوتبين أن هذه المرأة الأجنبية غادرت تونس بعد سحب الأموال ولم تسافر الى ليبيا بتاتا وإنما توجهت إلى دولة أوروبية أخرى غير الدولة الأوروبيةالتي تنتصب بها الجمعية الخيرية الدولية.

وسحبت المرأة الأموال من الحسابين البنكيين وتمكنت من السفر بها خارج تونس دون الحصول على ترخيص ديواني وأثبتت إدارة الحدود والأجانب للبنك المركزي التونسي أن المرأة لم تغادر تونس من المنافذ البحرية أو الجوية الشرعية.

وأحال البنك المركزي التونسي نتائج التحاليل المالية الى الأجهزة القضائية بعد تجميد الحسابات البنكية واعتماد أجهزة استعلامية أخرى وتم بعدذلك إصدار انابات قضائية إلى جهات أمنية أخرى.

موقع حقائق أون لاين أكد أن التحريات القضائية أثبتت أنه قد تم اكتشاف معطيات جديدة تفيد بأن الشخص الاسرائيلي لديه حسابات بنكية أخرى في تونس رفقة شخص آخر