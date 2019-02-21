ليبيا – أرجع مدير منظومة الحساونة محمد حجاجي أسباب التخريب المستمر لمحطات المياه بجهاز النهر الصناعي إلى الوضع الأمني المتدهور وافتقار كتيبة الحماية للإمكانيات اللوجستية البسيطة.

حجاجي أوضح في تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية” أمس الأربعاء أن 96 بئرا خرجت عن الخدمة منذ عام 2017 بالإضافة إلى فقد 400 ألف متر مكعب من المياه بسبب التخريب وسرقة الآبار.

وتابع حجاجي قائلا: “الاعتداءات تزايدت بسرقة النحاس من المحولات الكهربائية بعدما شهدنا تحسنا أمنياً خلال الشهرين الماضيين عند تكليف رئاسة الأركان كتيبة لحماية آبار المياه”.

وأكد مدير منظومة الحساونة أن منظومة تنتج حاليا 900 ألف متر مكعب من المياه ، مضيفا: “إذا وصل إلى 500 ألف قد نوقف المنظومة لأن الوضع سيكون كارثياً”.

حجاجي توقع أن يكون الصيف القادم صعباً على المواطنين بسبب عدم القدرة على تلبية احتياجات جميع المدن من مياه الشرب،قائلا: “إذا استمرت الاعتداءات فإن العطش قادم في مناطق الغرب والوسط وإيقاف المنظومة مسألة وقت فقط”.

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