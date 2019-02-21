ليبيا – دانت داخلية الوفاق في بيان لها اليوم الخميس بأشد العبارات جريمة إغتيال مدير أمن مرزق عميد إبراهيم محمد كري من قبل مجموعة مسلحة خارجة عن القانون من داخل المدينة ، واصفة هذه الجريمة بالعمل الاجرامي الجبان.

داخلية الوفاق أكدت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه على أن هذا العمل الاجرامي يستهدف رجال الامن والشرطة واستهداف المؤسسات الأمنية في البلاد ، مؤكدةً على أنها ستلاحق الجناة وتقدمهم للعدالة على ما اقترفت اياديهم وأنها لن تقف مكتوفة الايدي حيال هذه الجريمة التي تمس أمن البلاد.

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وقدمت الوزارة في بيانها التعازي لأسرة شهيد الواجب ، داعيةً الله عز وجل بأن يتقبله بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

يشار إلى أن مدير أمن سبها عميد ابراهيم محمد كري قد أيد دخول القوات المسلحة يوم أمس الاربعاء إلى مدينة مرزق ، وقد تم إغتياله بعد إنسحاب القوات المسلحة ليلاً من وسط المدينة وتوعدت بعض الجماعات المسلحة التي تتحدث باسم التبو عبر وسائل التواصل الاجتماعي من وصفتهم بالخونة بعد انسحاب القوات المسلحة بالمدينة وأنها ستحقق معهم جميعاً.