راكيتيتش على بعد خطوة من الكالتشيو

راكيتيتش على بعد خطوة من الكالتشيو

إسبانيا – كشف تقرير صحفي، أن الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة، بات على بعد خطوة واحدة من الرحيل إلى الدوري الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت”، فإن إنتر ميلان وبرشلونة وصلا إلى مراحل متقدمة للغاية في المفاوضات بشأن صفقة إيفان راكيتيتش.

وقالت الصحيفة إن بيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر ميلان، وبييرو أوسيليو المدير الرياضي للنيراتزوري، عقدا جلسة سرية مع مسؤولي برشلونة، للتفاوض حول ضم راكيتيتش.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي إنتر ميلان عرضوا دفع 35 مليون يورو لإتمام الصفقة، بينما طلب برشلونة الحصول على 45 مليون يورو.

وتوقعت الصحيفة أن صفقة اللاعب الكرواتي ستحسم بين الطرفين، في الصيف المقبل، مقابل 40 مليون يورو.

وأشارت إلى أن إنتر ميلان يعرض على اللاعب عقدًا لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى الحصول على راتب سنوي يفوق ما يحصل عليه الآن في برشلونة (5.5 مليون يورو).

يذكر أن العديد من التقارير أشارت إلى أن تعاقد برشلونة مع الهولندي فرينكي دي يونج، مهد طريق خروج إيفان راكيتيتش من قلعة الكامب نو في نهاية الموسم الحالي.

المصدر : كووورة