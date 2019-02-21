ليبيا – تمكنت القوات المسلحة الليبية مساء اليوم الخميس من السيطرة على حقل الفيل النفطي ثاني أكبر الحقول النفطية فى الجنوب الغربي للبلاد والذي تشغله شركة مليتة للنفط والغاز .

ومن جهته أكد آمر غرفة العمليات الرئيسية اللواء عبدالسلام الحاسي لـ صحيفة المرصد السيطرة على الحقل سلمياً مؤكداً بأن القوات المسلحة باشرت مهام وتأمين الحقل ومحيطه تمهيداً لتسليمه لحرس المنشآت النفطية.

وفى ذات السياق قال المقدم آغلس أحمد آمر الكتيبة 173 مشاة التابعة للقيادة العامة بأن القوة السابقة التي كانت موجودة فى الحقل إنسحبت بالكامل إثر تقدم القوات المسلحة من كل الإتجاهات دون وقوع أي إشتباكات أو أضرار .

ويأتي هذا عقب يوم من إنطلاق العمليات العسكرية فى منطقة مرزق وضواحيها وبعد يومين من إستلام حرس المنشآت النفطية التابع للقبادة العامة مهام تأمين حقل الشرارة ودعوته لرئيس مؤسسة النفط برفع القوة القاهرة وإست~ناف الإنتاج .

المرصد – خاص