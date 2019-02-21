رغم الثلوج.. صيد الأسماك في تركيا رزق لا ينضب

رغم الثلوج.. صيد الأسماك في تركيا رزق لا ينضب

تركيا – يعتبر صيد الأسماك أسفل المياه المتجمّدة في تركيا ليس مجرد هواية، بل هو مهنة يعتمد عليها صيادون كُثر في تأمين قوت يومهم.

وتتنوع أشكال عملية الصيد بين الهواة ومحترفي هذه المهنة في بحيرة سد “يازجي” بولاية أغري (شرق) إحدى أبرد بقاع تركيا في فصل الشتاء.

وتتم عملية الصيد بعد فتح فجوة في طبقة الجليد، ويفضل صيادون إنزال شباكهم من تحت الثلج، فيما يميل آخرون إلى استخدام صنارات تقليدية.

والتقطت الأناضول صورا لأسماك بأحجام كبيرة اصطيدت من أسفل المياه التي يتجاوز سمك جليدها نصف المتر.

و قال الصياد حسين جان، عن طبيعه عمله، إنه يفتح مع زملائه 40 فجوة في طبقة الجليد، وينزلون الشباك في الماء، وبعد 3 أيام يعودون لجمع الأسماك العالقة في الشباك.

وأضاف أن درجة الحرارة في المنطقة تتراوح بين 20 و30 تحت الصفر، فيما يبلغ طول الشباك المستعملة في الصيد 200 متر.

وعن حجم الأسماك الكبيرة، أوضح جان أنه أحيانا يصطاد أسماك يبلغ وزن الواحدة منها 10 كيلوغرامات.

المصدر : الأناضول