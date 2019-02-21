الهند – افتتحت وزارة الصناعة والتجارة الروسية بالتعاون مع “المركز الروسي للتصدير” الخميس، في مدينة مومباي مكتبا لدعم المصدرين الروس، وذلك في إطار برنامج موحد لدعم وتشجيع الصادرات من روسيا.

وحضر مراسم افتتاح المكتب وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، والمدير العام لمركز التصدير الروسي، أندريه سليبنيف.

وأفادت وزارة الصناعة والتجارة الروسية بأن النظام الموحد لدعم التصدير يقضي بإنشاء مراكز إقليمية كبيرة في 19 دولة، بالإضافة إلى مراكز محلية في 33 دولة أخرى. وستضمن شبكات الشراكة الخاصة تحريك البضائع الروسية إلى الأسواق الأجنبية في أكثر من 100 دولة. وأضافت أن افتتاح أول 7 نقاط الإطلاق لوجود مجموعات دعم التصدير سيجري في النصف الأول من السنة الجارية.

وسيتم إنشاء هذه البنية التحتية في إطار تنفيذ المشروع الوطني “التعاون الدولي والتصدير” لمساعدة المنتجين الروس الساعين للخروج إلى الأسواق الدولية. ومن المتوقع أن يضمن النظام الموحد لدعم التصدير المعايير الموحدة لنوعية تقديم المنتجات والخدمات، وتوسيع نطاق التصدير الروسي ليشمل أكثر من 100 دولة أجنبية.

المصدر: تاس