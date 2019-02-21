ليييا – وصف رئيس وزراء سلوفاكيا بيتر بيليجريني الوضع فى ليبيا بـ”معقد”،لافتاً إلى أن يمكن حله من خلال الحوار السياسي والتوصل إلى اتفاق يتم قبوله من الأطراف المعنية.

رئيس وزراء سلوفاكيا أشار في مقابلة مع وكالة “الشرق الأوسط” اليوم الخميس إلى المؤتمرات التى عقدت فى كل من باريس وباليرمو بمشاركة غالبية اللاعبين الرئيسيين الذين تحدثوا عن الخلافات ورؤيتهم للحلول وسبل تنفيذها على الأرض.

وأكد بيليجريني على أهمية تنظيم المؤتمر الوطني تحت رعاية غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا بالاضافة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التى تحظى بدعم كامل من المجتمع الدولي،متوقعاً تأييد واسع النطاق له من قبل الشعب الليبي.

وأعرب بيليجريني عن اعتقاده بأن العملية الانتخابية تعد الطريقة الوحيدة لجلب الاستقرار فى البلاد وتوحيد مؤسسات الدولة وبهذا تنتهى العملية الانتقالية السياسية فى البلاد.

رئيس وزراء سلوفاكيا أكد أن الوضع فى ليبيا يعتبر قضية حيوية لمصر،قائلاً:”إن مصر تحظى بمكانة مرموقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن المؤكد ثقلها يمكن أن يسهم فى التوصل إلى المصالحة الوطنية بين الأطراف الليبية”.