ليبيا – بحث وزير خارجية الوفاق محمد سيالة أمس الأربعاء مع سفير تركيا لدى ليبيا سرحات اكسن تعزيز العلاقات الثنائية وفتح المزيد من آفاق التعاون بين البلدين والاستفادة من الخبرات التركية.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية إمكانية تطبيق المزيد من التسهيلات فيما يتعلق بتاشيرة الدخول للمواطنين الليبيين.

ومن جانبه،أشاد اكسن بالعلاقات الليبية التركية،مؤكداً حرص الشركات التركية على العودة الى ليبيا لاستكمال المشاريع المتعاقدة عليها.

هذا وحضر الإجتماع كل من مدير إدارة الشؤون اﻷسيوية عمر الزياني ومدير إدارة التعاون بالوزارة جمال البرق .