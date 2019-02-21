ليبيا – إستكملت أمس الأربعاء إجراءات تسليم واستلام إدارة مستشفى “براك العام” في بلدية وادي الشاطيء استناداً على قرار وزير الصحة المكلف بحكومة الوفاق محمد هيثم رقم 10 لعام 2019 بشأن تكليف أحمد سويسي مديراً عامًا للمستشفى.

وزارة الصحة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن مراسم التسليم والاستلام تمت بين مديرَي المستشفى بحضور لجنة مكلفة من وزارة الصحة يترأسها علي أبو خشيم ورئيس القسم المالي ومدير إدارة الشؤون الإدارية بالمستشفى.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن اللجنة المكلفة باشرت مهامها وانتهت من عملية جرد مكتب المدير العام وسجلات “الوارد، والصادر، والقرارات والمحاضر”. وأضافت وزارة الصحة بأنه تم تسليم إدارة مستشفى براك العام بكامل إداراته الطبية والفنية والمالية والإدارية وأصوله الثابتة والمنقولة من معدات وآلات ومستلزمات طبية وأرصدة بالحسابات الجارية وفق دفاتر الصكوك المصرفية فضلًا عن تسليم القوة العمومية من موظفين إداريين وعناصر طبية وطبية مساعدة وفنية طبية ومغتربين وقسم الحركة والنقل إلى الإدارة الجديدة. تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.