موسكو – أفاد مسؤول عراقي بأن بغداد قريبة من إتمام صفقة تتيح لها استيراد موارد الطاقة من إيران، وذلك من خلال الابتعاد عن الدولار، واعتماد عملات أخرى في الحسابات التجارية بين البلدين.

وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي عبد الكريم هاشم مصطفى، في مقابلة جرت مؤخرا في موسكو على هامش مؤتمر منتدى فالداي الدولي حول الشرق الأوسط، إن “وفدا كبيرا من البنك المركزي الإيراني اقترح فكرة التجارة مع إيران بالعملة الأوروبية أو بالدينار العراقي أو بالنفط”.

وأضاف، أن “العقوبات المفروضة على إيران أمريكية ولدينا الحق في حماية مصالحنا الوطنية، نحن نقول دائما للأمريكيين: نحن أصدقاء لكننا لسنا جزءا من سياستكم في المنطقة”.

وتضغط الولايات المتحدة على العراق لوقف مشتريات الغاز والكهرباء من إيران، التي توفر حصة كبيرة من احتياجات العراق من الطاقة، وتأتي هذه الضغوطات في وقت حصلت فيه بغداد على استثناء مؤقت من واشنطن من عقوباتها على طهران، والتي أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها بعد انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران .

المصدر: “بلومبرغ”