ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد أمس الأربعاء سفير دولة ايطاليا لدى ليبيا جوزيني بوتشينو قاليماردي.

عماري رحب بالسفير الإيطالي وتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة وتناول الاجتماع الوضع السياسي الحالي في ليبيا والإعداد للملتقى الوطني الجامع والتأكيد على أن الأزمة الليبية لايمكن أن تحل إلا سياسياً.

واستعرض الجانبين أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات والعمل على عود النشاط الاقتصادي بين البلدين ودعم الحكومة الايطالية لعدد من المشاريع الحيوية التي تقوم بتنفيذها شركات ايطالية بالتنسيق مع الوزارات المختصة.

بدوره أكد السفير الإيطالي لدى ليبيا على استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق.