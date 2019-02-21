ليبيا – أجرى عميد بلدية بني وليد أمس الأربعاء سالم علي انوير واعضاء المجلس البلدي بني وليد زيارة إلى مطار بني وليد المدني للاطلاع على أعمال الصيانة والتحوير داخل المطار والتي تنفذ من قبل شركة درع ليبيا للمقاولات العامة.
عميد بلدية بني وليد أثنى وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمطار على الجهود المبذولة من قبل القائمين بالشركة، حاثاً إياهم على استمرار العمل بكل دقة سعياً لافتتاح المطار بأسرع وقت ممكن.
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وأكد انوير خلال هذه الزيارة على سعي البلدية لتوفير كل الامكانيات المتاحة أمام الشركة المنفدة للأعمال داخل المطار لإستكمال اعمالها.