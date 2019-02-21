عميد بلدية بني وليد أثنى وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمطار على الجهود المبذولة من قبل القائمين بالشركة، حاثاً إياهم على استمرار العمل بكل دقة سعياً لافتتاح المطار بأسرع وقت ممكن.

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