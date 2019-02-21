القاهرة – تعقد الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي قمة في القاهرة الأسبوع المقبل، ستبحث فيها الهجرة وتغير المناخ ومكافحة الإرهاب وقضايا إقليمية، والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي.

وأعلن مسؤول بارز في الحكومة البريطانية أمس الأربعاء أن رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، ستجري محادثات ثنائية مع زعماء بالاتحاد الأوروبي على هامش هذه القمة.

وأوضح المسؤول أن هذه اللقاءات الثنائية تأتي في إطار مواصلة رئيسة الوزراء البريطانية الحوار مع زملائها الأوروبيين بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن “هذا ليس اجتماعا للمجلس الأوروبي وليس مكانا تُتخذ فيه قرارات المجلس الأوروبي”.

المصدر: رويترز