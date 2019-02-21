موسكو – أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن السلطات الأوكرانية تحضر لاستفزاز جديد في مضيق كيرتش الرابط بين البحر الأسود وبحر آزوف، بمشاركة ممثلي حلف الناتو في هذه العملية.

وفي كلمة أمام ممثلي جمعية الأعمال الأوروبية في موسكو، اليوم الخميس، قال لافروف إن السلطات في كييف “تحضر حاليا لعملية اختراق جديدة مع انتهاك قواعد المرور عبر هذه المنطقة المعقدة”. وأوضح أن الحديث يدور عن محاولة جديدة لتنظيم اختراق سفن حربية أوكرانية لمضيق كيرتش من دون توجيه أي طلبات إلى الجانب الروسي بهذا الشأن، أو اتخاذ تدابير أمنية لازمة، أو حضور مرشدين روس على متن هذه السفن.

وتابع أن لديه معلومات تفيد بأن كييف عرضت على دول الناتو إرسال ممثلين للحلف ليحضروا على متن هذه السفن، كي تكون “عملية الاختراق مع الناتو” مضيفا: “ما لم يوجد من يضرب على يدي هكذا محرض ، يصعب علي التصور كيف يمكن للغرب أن يصافحه “.

ويوم 23 نوفمبر الماضي، انتهكت ثلاث سفن حربية أوكرانية نظام المرور عبر مياه روسيا الإقليمية، وهي في طريقها من البحر الأسود إلى بحر آزوف عبر مضيق كيرتش. وتجاهل طواقم السفن الأوكرانية طلب حرس الحدود الروسي بالتوقف للقيام بالإجراءات النظامية. وجرى احتجاز السفن الثلاث من قبل السلطات الروسية، واعتقال أفراد طواقمها الـ24 ، بموجب قرار قضائي، بتهمة عبور الحدود الروسية بصورة غير شرعية.

المصدر: تاس