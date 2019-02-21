ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة فلوويد أويل المحدودة عن توقيع مذكرة تفاهم (MOU) وذلك من أجل إجراء دراسة لتقييم عملية تطوير حقل الهرم للزيت الثقيل.

الوطنية للنفط أوضحت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أنه سيتضمن تقييم الحقل استخدام أحدث تقنيات انتاج الزيت الثقيل بالتزامن مع استخدام تقنية شركة فلوويد أويل (VHTL) لرفع الكفاءة في الموقع.

وعلق مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مبدياً سعيهم إلى استخدام أحدث التقنيات التي من شأنها أن تمكنهم من استغلال أكبر قدر ممكن من أصول البلاد من النفط الخام بما يتماشى مع الإستراتيجيات و الأهداف الإنتاجية الوطنية.

وتابع قائلاً:”حيث لم يكن بإمكاننا تطوير حقل الهرم منذ اكتشافه حتى اليوم بسبب طبيعته اللزجة ونحن نأمل بأن توفر لنا تقنية (VHTL) حلاً لهذا الإشكال مما سيساعد في تعزيز القدرة على استخراج النفط وإنتاجه ليصبح هذا المشروع مجدياً بالنسبة للمؤسسة.”

من جانبه أعرب تشارلز بايكر المدير التنفيذي لشركة فلوويد أويل عن ترحب الشركة بالعمل مع المؤسسة الوطنية للنفط لإبراز فعالية تقنية رفع كفاءة الخامات الثقيلة اللزجة في مواقع الحقول وذلك من حيث التكلفة ومن الناحية البيئية. كما أننا حريصون على عرض كافّة التقنيات التي توفّرها شركة فلوويد أويل، والتي ستسمح للمؤسسة الوطنية للنفط بتحسين الجدوى الاقتصادية للزيت الثقيل، وستوفّر الطاقة في موقع الحقل من أجل تعزيز إنتاج النفط”.