متحدث الرئاسة التركية يبحث مع “خليل زاد ” التطورات في أفغانستان

متحدث الرئاسة التركية يبحث مع “خليل زاد ” التطورات في أفغانستان

تركيا – بحث متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، مع المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، مستجدات الأوضاع في أفغانستان.

وقالت مصادر رئاسية تركية، للأناضول، إن قالن استقبل خليل زاد الخميس في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

وأوضحت أن قالن بحث مع خليل زاد التطورات الأخيرة في أفغانستان، والمفاوضات المتواصلة، ووحدة أفغانستان واستقرارها السياسي.

وبيّنت أن الجانبين تناولا خلال اللقاء الدور الذي تؤديه تركيا في عملية السلام الوطني بأفغانستان، ومساهماتها في تحقيق الاستقرار مجددًا.

كما جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الروابط التاريخية والثقافية العميقة بين تركيا وأفغانستان، والصداقة والأخوة بين شعبي البلدين، في توطيد السلام الدائم والاستقرار والثقة المستدامة.

الأناضول