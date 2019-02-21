ليبيا – قام قسم شرطة النجدة بمديرية أمن بنغازي بالتنسيق مع الخطة الأمنية رقم (4) بتوجيه حملة أمنية موسعة إستهدفت الخارجين على القانون وحائزي المخدرات والمتجارين بها.

مديرية أمن بنغازي أوضحت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أنه عقب ورود معلومات لدى قسم شرطة النجدة عن شخص يتاجر بالمخدرات في شارع العشرين تم إعداد تقرير تحري واستدلال والتأكد من صحة المعلومات وأخذ الإذن من النيابة العامة لمداهمة مكان النشاط غير المشروع.

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وتم إعداد كمين محكم لهذا التاجر أسفر عن ضبطه وبحوزته كمية من المخدرات وسلاح ومبلغ مالي وعقب ذلك تم تسليمه للإختصاص و إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.