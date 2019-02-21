جنيف – يستقبل معرض جنيف للسيارات، في نسخته الـ89، زواره في السابع من مارس / آذار المقبل، لعرض أحدث التصاميم في عالم المركبات.

وفي حديث مع الأناضول، قال رئيس المعرض موريس توريتيني، إن معرض جنيف للسيارات، يعد من أهم الفعاليات التي تحتضنها سويسرا.

وأوضح توريتيني أن أكثر من 180 شركة ستشارك في نسخة العام الحالي، وأنه من المنتظر أن يبلغ عدد زواره 700 ألف زائر.

وأضاف أن المعرض الذي سيستمر حتى 17 مارس المقبل، يعد من أهم العوامل المساهمة في إنعاش اقتصاد مدينة جنيف والمناطق المحيطة بها.

وأشار إلى أن 35 بالمئة من المشاركين في استطلاعات الرأي التي أُجريت حول معارض السيارات في العالم، فضّلوا معرض جنيف على باقي المعارض في العالم.

ولفت إلى أنه سيتم عرض نحو ألف سيارة في المعرض، وسيغطي فعالياته قرابة 10 آلاف صحفي.

وتشارك شركة “ديزاين فيب”، التركية المتخصصة في تعديل تصميمات السيارات، بنماذج مبهرة، لسيارات فارهة.