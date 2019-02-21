ملادينوف: الفلسطينيون يحتاجون إلى الدعم أكثر من أي وقت

ملادينوف: الفلسطينيون يحتاجون إلى الدعم أكثر من أي وقت

نيويورك – أكد نيكولاي ملادينوف، منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، امس، إن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى.

جاء ذلك في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، عبر دائرة تلفزيونية، من القدس.

وأضاف ملادينوف، “يجب أن يتفهم المجتمع الدولي، أن الطرف الأضعف، وهو الشعب الفلسطيني، الذي عاش تحت الاحتلال لأكثر من 50 عاما، يحتاج إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى”.

وقال إن “آفاق السلام الدائم تتلاشى يوما بعد آخر، في ظل استمرار تنامي التحديات الإنسانية والأمنية والسياسية في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية”، حسب الموقع الإلكتروني لأخبار الأمم المتحدة.

وأوضح ملادينوف، أن “الجهود الراهنة تركز على منع الانهيار الاقتصادي والإنساني في الضفة الغربية وغزة، والحفاظ على الأمل، وإن كان ضئيلًا”.

وتابع “نعمل بجد للحفاظ على هذه الإمكانية، فيما تتقوض بشكل منهجي إمكانية تحقيق حل الدولتين بسبب الواقع المتدهور على الأرض”.

وقال إن “التدابير الأحادية، واستمرار العنف، والضغوط المالية، وانعدام التقدم نحو السلام، تكلف المجتمع الفلسطيني ثمنا باهظا، وتقوض أسس السلام”.

وتحدث ملادينوف، عن “الوضع المالي الصعب للسلطة الفلسطينية، والتوقعات بزيادة العجز المالي في ميزانيتها خلال 2019، بسبب سحب كميات كبيرة من تمويل المانحين، وتدهور الوضع الاقتصادي”.

وأشار في هذا الصدد، إلى قرار الحكومة الإسرائيلية الأحادي، خلال الأسبوع الحالي، بحجب حوالي 140 مليون دولار من تحويلات عوائد الضرائب الفلسطينية.

وأضاف أن “الوقف الأخير للمساعدات الأمريكية للفلسطينيين قد يؤثر أيضا على الجهود الجارية لرأب الانقسامات الحالية”.

الأناضول